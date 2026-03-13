Почему нельзя наедаться перед сном
Все знают, что плотный ужин перед сном может привести к проблемам со здоровьем. Но, к сожалению, мало кто придерживается элементарных правил, сообщает Zakon.kz.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Специалист подчеркивает, что обильная еда незадолго до сна перегружает органы желудочно-кишечного тракта.
Это может вызвать проблемы с пищеварением, изжогу, рефлюкс – заброс содержимого желудка в пищевод, а также способствовать набору лишнего веса.
Кроме того, поздний ужин нередко ухудшает качество сна и может стать причиной усталости и отеков на следующее утро.
Врач рекомендует ужинать за 2,5-3 часа до сна и отдавать предпочтение легким блюдам, которые легче перевариваются.
