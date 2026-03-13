Советы

Почему нельзя наедаться перед сном

блюдо, стол, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 17:57 Фото: pexels
Все знают, что плотный ужин перед сном может привести к проблемам со здоровьем. Но, к сожалению, мало кто придерживается элементарных правил, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Специалист подчеркивает, что обильная еда незадолго до сна перегружает органы желудочно-кишечного тракта.

Это может вызвать проблемы с пищеварением, изжогу, рефлюкс – заброс содержимого желудка в пищевод, а также способствовать набору лишнего веса.

Кроме того, поздний ужин нередко ухудшает качество сна и может стать причиной усталости и отеков на следующее утро.

Врач рекомендует ужинать за 2,5-3 часа до сна и отдавать предпочтение легким блюдам, которые легче перевариваются.

Немного ранее мы рассказывали, почему мужчины страдают сильнее при простуде.

Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
