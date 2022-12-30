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Пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе нашли убитым

Пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе нашли мертвым Фото: pixnio
В Актобе 30 декабря полицейские нашли мертвым пропавшего 4-летнего мальчика. Подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в результате поисковых мероприятий обнаружен труп пропавшего Данила Ахунова, 2018 г.р. с признаками насильственной смерти.

Как отметили в полиции, подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

"Проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 3 УК РК "Убийство малолетнего лица". Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит". Заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов

28 декабря в Актобе пропал мальчик 2018 года рождения – Данил Ахунов.


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Анастасия Стативкина
Актобе
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