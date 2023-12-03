Пропавший 4-летний мальчик из Туркестана найден мертвым

Тело пропавшего вечером 1 декабря 4-летнего мальчика нашли полицейские в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях. В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане.



Был проведен подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик





"Его тело обнаружили в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено". МВД РК

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 1 декабря в полицию города обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын, который вышел поиграть, не вернулся домой.

