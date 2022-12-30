АЗРК продолжит проверку в отношении "Яндекс.Такси"

В Агентстве по защите и развитию конкуренции прокомментировали информацию по делу "Яндекс.Такси" и заявили, что продолжат проверку, сообщает Zakon.kz.

29 декабря Специализированный межрайонный административный суд Алматы огласил решение о частичной отмене приказа Департамента АЗРК в части проверяемого периода за 2022 год. Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования.

Вместе с тем в АЗРК утверждают, что доля "Яндекс.Такси" по Алматы составила в 2020 году 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. По Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 году – 67,3%.

"Занимаемое положение "Яндекс.Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке. Комиссия "Яндекс.Такси" составляет от 17% с учетом НДС, при этом самая высокая комиссия конкурента "Яндекс.Такси" на рынке составляет 12,5%, следовательно, комиссия "Яндекс.Такси" выше максимальной рыночной на 36%. При этом доля конкурента по Алматы в 2020 составляла 0,6%, в 2021 – 0,3%", – отметили в АЗРК.

В агентстве также обратили внимание, что помимо "Яндекс.Такси" комиссию от 4% с водителей взимают таксопарки партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в стране.

"Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны "Яндекс.Такси" нашли свое подтверждение, и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия "Яндекс.Такси" на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году", – сообщили в АЗРК.

При этом там напомнили, что основанием для начала расследования в отношении "Яндекс.Такси" послужили многочисленные жалобы со стороны клиентов на высокие цены и водителей ввиду несогласия с высокой комиссией, установленной "Яндекс.Такси".

30 декабря стало известно, что "Яндекс.Такси" подало в суд на АЗРК. Суд частично удовлетворил иск ТОО "Яндекс.ТаксиКорп". Компания обратилась в суд с иском об оспаривании действий и приказа Агентства по защите и развитию конкуренции о проведении расследования.