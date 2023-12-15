Расследование по "Яндекс.Такси" завершено: что изменится для казахстанцев

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси", сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 15 декабря 2023 года отмечено, что компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин.

Также в рамках расследования компания привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

Также сказано, что "Яндекс.Такси" на добровольной основе внес 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана.

Агентством согласован антимонопольный комплаенс "Яндекс.Такси", в рамках которого предусмотрена реализация следующего комплекса мер:

во-первых, для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря т.г. взыскания комиссии Яндекса, если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на 2 млрд тенге в год);

Фото: gov.kz

введение дополнительной бонусной программы для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 г. в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции);

улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения;

во-вторых, для пассажиров введет обновленный тариф "Вместе", который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос (ограничения на повышение тарифа до х2);

Фото: gov.kz

агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни – выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал;

для пассажиров с детьми введет тариф "детский", который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.

Для эффективной взаимосвязи с водителями такси и поддержания коммуникации с клиентами Call-центр будет функционировать с "живым" оператором.

Кроме того, приняты следующие системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей:

Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с Яндекс без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%). Для детального изучения программного обеспечения Яндекс, а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный​ спрос, отсутствие водителей и т.д.), независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с Агентством, Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности будет проведен аудит алгоритмического ценообразования.

Выполнение Яндекс обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при Агентстве.

"В его состав войдут эксперты (представители инициативных групп, Министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития и инноваций, а также ассоциации таксопарков) профессиональных сообществ, что позволит своевременно рассматривать возникающие вызовы. Вместе с тем при выявлении фактов нарушения законодательства в области защиты конкуренции в будущем Агентство будет применять соответствующие меры, установленные законодательством. С комплаенсом более подробно можно ознакомиться здесь". Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции

11 сентября 2023 года в Талдыкоргане водители популярного сервиса "Яндекс.Такси" выразили свое недовольство условиями платформы. Они недовольны потерей гарантированных бонусов.