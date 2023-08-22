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Кайрат Боранбаев и Роман Наханов заключат соглашение о признании вины

Кайрат Боранбаев и Роман Наханов заключат соглашение о признании вины Фото: Zakon.kz
Апелляционная коллегия городского суда Астаны в качестве суда первой инстанции начала рассмотрение дела Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Повторное рассмотрение дела начала апелляционная коллегия городского суда Астаны, которая действует в качестве суда первой инстанции. 

В начале судебного заседания Данияр Канафин, адвокат Кайрата Боранбаева, выступил с ходатайством.

"Ходатайство состоит в намерении заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины и сотрудничестве с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба", – заявил Данияр Канафин.
Кайрат Боранбаев и Роман Наханов заключат соглашение о признании вины

Фото: Zakon.kz

Ходатайство поддержали все представители защиты и подсудимый Роман Наханов.

Председатель коллегии судья Айсулу Сламбекова удовлетворила ходатайство.

"Судебная коллегия предоставит разумный срок (для обсуждения сторонами соглашения. – Прим. ред.). Учитывая, что начинается стадия процессуального соглашения, конкретную дату заседания мы назначить не сможем, зависит от того, когда будут готовы документы в письменном виде". Айсулу Сламбекова

После завершения судебного заседания Кайрат Боранбаев просил предоставить ему возможность поговорить с дочерью Алимой Кайрат без присутствия СМИ.

Приговор соучредителям ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову, а также бывшему зампредседателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыру Жанузаку отменен апелляционной коллегией суда города Астаны 2 июля.

Причиной отмены стало составление приговора с нарушениями уголовно-процессуального законодательства и отсутствие доказательств мошеннических схем. В частности, речь шла об отсутствии доказательств подлинности одного из вариантов протокола совещания между "Газпромом" и "КазМунайГазом" от 12 июля 2019 года, на котором основывалось обвинение, говоря о незаконном завышении цены газа.

Расследование уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака завершено 26 декабря 2022 года. Фигурантов дела подозревали в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. 

Судебный процесс по делу начался в Астане 30 декабря.

28 марта обвинение запросило для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Сарыаркинском суде №2 Астаны 31 марта Боранбаева, Наханова и Жанузака приговорили к восьми годам лишения свободы.

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