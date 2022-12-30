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Новогодний сюрприз для пациентов столичного кардиоцентра устроили сотрудники "Самрук-Казына"

Новогодний сюрприз для пациентов столичного кардиоцентра устроили сотрудники "Самрук-Казына" Фото: АО "Самрук-Қазына"
В Детском кардиохирургическом центре столицы было непривычно весело: поздравить малышей, проходящих реабилитацию, приехали взрослые дяди и тети с подарками.

Представители группы компаний АО "Самрук-Қазына" подарили 30 пациентам кардиоцентра новогодние подарки – сертификаты номиналом 50 000 тенге, позволяющие совершать покупки в одном из популярных магазинов. Это инициативный проект единого оператора благотворительности группы компаний Фонда – Samruk Kazyna Trust.

Маленькие пациенты кардиохирургического центра живут с врожденным пороком сердца, и главный подарок для них, конечно же, здоровье.

Гибрат Ауганов, управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына", пожелал детям скорейшего выздоровления в новом году. Он также пообщался с родителями и медицинскими работниками.

"Сердце – самый важный орган человека. Для его безукоризненной и безостановочной работы от нас требуется проявлять к нему особое внимание. В настоящее время уровень медицины в стране, ее техническое оснащение и квалификация врачей находятся на высоком уровне. Желаю вам поскорее пройти это испытание, и пусть в вашей жизни будет много ярких моментов!" – сказал он во время вручения подарков.


Новогодний сюрприз для пациентов столичного кардиоцентра устроили сотрудники

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Напомним, что ранее более 800 детей получили новогодние подарки и сертификаты от имени трудовых коллективов группы компаний АО "Самрук-Қазына" в столичном Национальном научном центре матери и ребенка, на празднике, устроенном для детей Психолого-педагогического коррекционного кабинета №1 Астаны, а также в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы.

Стоит отметить, что через Samruk Kazyna Trust фонд систематически оказывает поддержку неправительственным организациям, решающим важные социальные вопросы.

Помощь людям в социальном и медицинском секторах является одним из приоритетов благотворительной деятельности АО "Самрук-Казына". Фонд выделяет средства на совершенствование медицинского обслуживания населения, в первую очередь детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, в том числе с помощью диагностики заболеваний, лечения и реабилитации. Также помогает организациям, которые занимаются лечением за рубежом несовершеннолетних детей, заболевания которых неизлечимы в Казахстане.

На поддержку и грантовое финансирование со стороны "Самрук-Казына" всегда могут рассчитывать организации, оказывающие помощь нуждающимся в поддержке, в том числе гражданам с низким уровнем дохода, нуждающимся в уходе и опеке. Также фонд оказывает поддержку лечебным, детским и иным социальным учреждениям, испытывающим затруднения с финансированием их текущей деятельности, и содействует охране здоровья граждан.

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