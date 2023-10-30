Рост населения Казахстана, причина блэкаута в Астане, приговор студенту-извергу: главное за день

За 12 лет население Казахстана выросло на 20%. В акимате назвали точную причину блэкаута в столице. Суд осудил студента-медика, издевавшегося над пациентами хосписа и детского центра реабилитации. Главные события за 30 октября – в подборке Zakon.kz.

Население Казахстана

С 2009 по 2021 год численность казахстанцев выросла на 20% и составила 19 186 015 человек. В таких регионах, как Алматинской и Туркестанской областях, а также Алматы население превысило 2 млн жителей.

Доля горожан в республике увеличилась на пять процентных пунктов – с 56,1% до 61,2%.

А вот гендерная структура населения Казахстана не изменилась, в стране по-прежнему женщин больше, чем мужчин. А точнее доля сильного пола составила 48,6% (9 324 840 человек), а слабого – 51,4% (9 861 175 человек).

Касательно среднего возраста казахстанцев, то он вырос с 31 до 32 лет.

Также установлено, что в Казахстане работает больше 14 500 иностранцев.

Утечка персональных данных

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, что в рамках проводимой работы по пресечению незаконной деятельности Telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным граждан РК, на сегодняшний день при взаимодействии с администрацией мессенджера заблокирована деятельность восьми Telegram-ботов.

Редкие и редкоземельные металлы

Министерство промышленности и строительства разработало комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов Казахстана на 2024–2028 годы. Он предусматривает расширение ресурсной базы и внедрение технологий комплексного извлечения редких металлов, модернизацию действующих производств, разработку стандартов, регулирующих отрасль и снятие режима секретности на отдельные металлы.

Редкие и редкоземельные металлы относятся к критическим видам сырья, востребованным ведущими отраслями мировой экономики. Они необходимы для перехода к "зеленой" энергетике, развития цифровых технологий, оборонных, аэрокосмических, медицинских и прочих высокотехнологичных направлений.

Единая программа воспитания для школ и колледжей

В Казахстане для школ и колледжей разработали Единую программу воспитания. Его целью является воспитание трудолюбивого, честного, сознательного, созидательного гражданина на основе общечеловеческих и национальных ценностей.

Программа включает в себя методы воспитания детей от рождения до 6 лет, от 6 до 10 лет, подростков от 11 до 15 лет, молодежи от 15 до 18 лет.

Всеобщее декларирование

Министерство финансов РК обратилось к гражданам в связи с тем, что с 1 января 2024 года стартует третий этап всеобщего декларирования. В рамках него "Декларацию об активах и обязательствах" (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Итоги выборов депутатов маслихатов вместо выбывших

Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе состоялись 29 октября в 11 регионах Казахстана. В ЦИК РК рассказали, что всего избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.

Было задействовано 232 избирательные комиссии, в том числе 10 областных, один города республиканского значения, пять городских, 13 районных, 21 окружной и 182 участковых избирательных комиссий. Явка избирателей составила – 40,25%.

Правила вывоза инвалюты из Казахстана

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана и на что обратить внимание. Так, согласно Кодексу "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", необходимо декларировать наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.

Трагедия на шахте Костенко

Найдено тело последнего из горняков Сергея Киселева на шахте Костенко в Карагандинской области. Трагедия, произошедшая ночью 28 октября, вместе с ним унесла жизнь 46 рабочих. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей.

Причина блэкаута в Астане

Первый заместитель акима Астаны Нурлан озвучил причину блэкаута в столице. Отключение электроэнергии на 10-ти городских подстанциях 29 октября произошло в 21:57. По его словам, это привело к ограничению подачи энергии, в основном – на правобережье. Далее в 23:00 были введены подстанции аэропорта, в 23:10 – подано напряжение подстанции Байтерек и так далее до 2:00 все подстанции были введены в работу.

Также он добавил, что технологического нарушения работы второй станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатной режиме. Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях.

Суд

Суд в Астане приговорил студента-медика, издевавшегося над пациентами хосписа и детского центра реабилитации, к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Суд также частично признал гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с подсудимого в пользу двух представительниц потерпевших по 2 млн тенге.

Экс-руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Рыскуловского района Жамбылской области, которого ранее осудили на семь лет за растрату, получил еще один тюремный срок. Оказалось, что он причастен к хищению 5 млн тенге из бюджета. В новом приговоре назначено наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Подсудимого осужден на семь лет лишения свободы.

Казахстанскую легкоатлетку Тануи Нору Джеруто оправдали по допинговому делу. Об рассказали в клубе "Алтай Атлетикс", спортсменкой которого и является Нора.

Спорт

Завершившийся чемпионат мира по карате WKF в столице Венгрии Будапеште запомнился Казахстану историческим результатом. В активе наших каратистов три медали различного достоинства. Благодаря данным трем медалям казахстанская делегация заняла пятое место в общем командном зачете. Ранее наши каратисты никогда не брали "золото" на мировых первенствах среди взрослых.

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО) первый раз в качестве профессионала уступила своей сопернице из Чили Даниэле Асенхо в рамках титульной встречи на ринге Стамбула (Турция). Данный поединок завершился скандальным исходом: рефери сначала поднял руку казахстанки, а спустя секунду победу отдали южноамериканке. В связи с этим казахстанка сделала заявление. На своей странице в Instagram она заявила, что семь из 10 раундов она точно выиграла. И нетерпением ожидает реванша.

Мужская команда Казахстана по шорт-треку заняли третье место на этапе Кубка мира в канадском Монреале в рамках эстафеты на дистанции 5000 метров. Бронзовую награду стране принесли Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев.

Форвард футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг стал новым рекордсменом по забитым мячам за один календарный год. Норвежец теперь опережает экс-лидера этой гонки среди лучших бомбардиров мира Криштиану Роналду на один гол, в его активе 44 взятия ворот. А у Криштиану 43 забитых мяча за "Аль-Наср" и сборную Португалии. 23-летний норвежский форвард достиг данного рекорда после дубля в дерби с "Манчестер Юнайтед".

Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке танков сражается с боевиками ХАМАС в северной части сектора Газа. Столкновения произошли в том числе возле города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Израильские танки наступают со стороны западного побережья, продвигаясь к центру сектора Газа. Израиль в очередной раз призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг и обвинил ХАМАС в том, что боевики устраивают командные центры рядом с медучреждениями.

Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что испытывает стыд за события, которые произошли в аэропорту Махачкалы. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа. Также добавил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане совершаются из-за рубежа.

Президент Франции заявил, что его правительство в течение ближайшей недели представит проект закона в высший административный суд страны, чтобы к концу 2023 года закрепить право на аборт в конституции. Уже на следующий год право женщин на выбор аборта станет необратимым.

В Японии выявили беспрецедентный рост числа нападений медведей, которые пытаются найти пищу в своей естественной среде обитания. С апреля от агрессивных медведей пострадало не менее 158 человек и двое погибли. Эксперты связывают рост числа инцидентов с небывалым урожаем желудей и пчелиных орехов в прошлом году, что привело к появлению более крупных медвежат. Нехватка этих продуктов питания в 2023 году вынудила животных выходить в населенные пункты в поисках пищи перед спячкой в начале декабря.