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В Актобе прощаются с убитым 4-летним мальчиком

убийство, волонтеры, поиск Фото: Instagram/zello.poisk
Волонтеры решили организовать прощание с 4-летним Данилом Ахуновым, найденным убитым в Актобе, и установили поминальный уголок во дворе Дома ребенка "Умит", сообщает Zakon.kz.

Неравнодушные люди, сочувствующие трагедии, несут цветы и игрушки в память о мальчике.

"Этих деток-тройняшек мы знаем с рождения. Все 4 года помогали им. И пока они еще были в семье, и когда попали в Дом ребенка, и когда их снова вернули отцу. В этом году Данилу мы тоже подготовили подарок, но вы знаете, какая трагедия случилась. Мы решили проститься с ребенком в "Умит", когда он жил там, он был счастлив. Данил был спокойный и жизнерадостный мальчик. Он всегда радовался нам, прыгал, бегал, улыбался. Сегодня в "Умит" волонтеры и все те, кто помогал в его поисках, несут цветы и игрушки. Сердце рвется, что Данила больше нет с нами. Еще раз благодарим всех, кто искал его, надеялся и молился за него. Нет слов, чтобы выразить боль", – рассказала волонтер "Zello Poisk" Екатерина Голотина изданию "Диапазон".


ребенок, смерть, убийство, память

Фото: Instagram/zello.poisk


28 декабря в Актобе пропал 4-летний мальчик Данил Ахунов. По словам отца, он оставил ребенка возле подъезда во дворе дома № 59 по улице Казангапа, а сам пошел за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было. Два дня ребенка искали полиция, волонтеры, сотрудники ДЧС, военнослужащие Нацгвардии. К сожалению, 30 декабря полицейские нашли его тело с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали, возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего лица".

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