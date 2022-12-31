Сербия смогла избежать полномасштабного конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна смогла избежать полномасштабного конфликта в Косово и Метохии, который бы закончился "катастрофой с НАТО", сообщает Zakon.kz.

"Мы сохранили мир. Мы продолжим защищать страну и будем бороться за наш народ в Косово и Метохии и за всех сербских граждан. Сербы решили быть собой, быть свободными, а народ не победить. Верим в себя и идем сильно и ответственно вперед. У нас все есть, землю закрепили, и в ближайшем году будет больше хорошего, что будет еще лучше. Нам просто нужно любить нашу Сербию. Желаю нашему народу здоровья, сохранять мир и продолжать продвигаться!" – сказал в шоу #prvatema на @prvatelevizija президент Республики Сербия Александр Вучич.

Ранее сообщалось, что баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, были убраны.

Вучич призвал сербов в Косово прекратить протесты под гарантии США и ЕС 28 декабря. Баррикады начали возводить после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косово и Метохии. Протестующие потребовали освобождения лиц, задержанных косовоалбанскими властями, а также вывода специальных полицейских сил, размещенных в северной части региона.



27 декабря стало известно о приведении сербских Вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

6 декабря Вучич сообщил о столкновении косовского спецназа с жителями Сербии. В тот же день местные СМИ сообщали о взрывах в северной части Косово. 10 декабря в Косовска-Митровице полицией Косово был задержан бывший полицейский серб Деян Пантич. Это вызвало волну протестов сербов, которые возвели баррикады и перекрыли движение через два основных пограничных перехода.

