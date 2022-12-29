Вучич призвал сербов в Косово прекратить протесты под гарантии США и ЕС

Президент Сербии Александр Вучич 28 декабря призвал косовских сербов убрать баррикады и прекратить протесты против властей Приштины, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович, пишет агентство Reuters.

"Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться", – приводит слова Петковича агентство.



Так же он добавил, что Сербия получила гарантии и от сил безопасности Косово. Они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО (KFOR) и представителей местного населения.

28 декабря сербы начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах непризнанного Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии. Протестующие потребовали освобождения лиц, задержанных косовоалбанскими властями, а также вывода специальных полицейских сил, размещенных в северной части региона.

27 декабря стало известно о приведении сербских вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

