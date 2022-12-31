Роналду вдохновлен переходом в футбольный клуб "Аль-Наср"

Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz

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По его словам он рад присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы вместе мы могли помочь ей добиться большего успеха.

"Это больше, чем история в процессе. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб на достижение еще большего успеха, но и вдохновит нашу лигу, нашу страну и будущие поколения, мальчиков и девочек стать лучшей версией себя. Добро пожаловать @cristiano в ваш новый дом @alnassr_fc" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщали, что зарплата футболиста составит 75 миллионов долларов в год. Вместе с коммерческими выплатами размер его дохода будет достигать до 200 миллионов долларов за сезон.

