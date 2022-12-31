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Туркестанские полицейские по камерам выявили факт употребления наркотиков

Туркестанские полицейские по камерам выявили факт употребления наркотиков Фото: ДП Туркестанской области
Сотрудники Центра оперативного управления города Туркестана с помощью камер видеонаблюдения выявили факт употребления и хранения наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Во время дежурства 31 декабря около 01:00 ночи полицейские посредством видеокамер заметили на одной из улиц подозрительный автомобиль марки Кia, водитель которого употреблял неизвестное вещество.

Дежурные направили на место инспекторов патрульной полиции для выяснения всех обстоятельств.

По прибытии стражи порядка установили факт незаконного хранения наркотиков. При осмотре они обнаружили у подозреваемого, местного жителя, полиэтиленовый пакетик с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Данный факт зарегистрировали по ст. 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". В настоящее время проводится досудебное расследование.

28 декабря нетрезвый водитель "Муравья" столкнулся с Audi в Туркестанской области.

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