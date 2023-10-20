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В Туркестане с помощью камер выявили употреблявшего наркотики водителя

Марихуана Фото: пресс-служба МВД РК
С помощью камер видеонаблюдения полицейские выявили водителя, употреблявшего наркотики. Дежурные ЦОУ передали информацию патрульным полицейским для выяснения обстоятельств, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили личность водителя, жителя города Туркестан.

При проверке у мужчины нашли вещество, похожее на наркотики. Вещдоки направили на экспертизу. Согласно заключению, это оказалось наркотическое вещество "марихуана".

По факту проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК "незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

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