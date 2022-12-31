Алматинцы трогательно поблагодарили пожарных за проделанную работу

С начала года службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы осуществлено около 3 тыс. выездов по тревоге, с мест пожаров эвакуировано 675, спасено 154 человека, 24 из которых дети, сообщает Zakon.kz.

Жительница города Алматы Тютявина Анфиса выразила благодарность в адрес пожарных ПЧ-14 и СПЧ-19 Алатауского района. Так, в 04:37 утра на 31 декабря пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Алатауском районе, мкр. Шанырак-1, ул. Окжетпес.





По прибытии подразделений открытым пламенем горела крыша летней кухни, бани и навеса на общей площади 70 кв. м. Огонь распространялся стремительно, угрожая перейти на жилой дом. Несмотря на дальность источников водоснабжения, пожарные обеспечили бесперебойную подачу воды, проложив магистральные линии от пожарных автоцистерн, и организовали подвоз воды с пожарного гидранта аж в 900 м от места пожара.

Пожар локализован за 10 минут с момента прибытия, в 05:00 утра, и ликвидирован в 05:07 (17 минут с момента прибытия). Пожарные отстояли от быстро распространяющегося огня близстоящий дом, в котором находились взволнованные владельцы.

"Я вас всех благодарю. Дай Бог всем вам здоровья, низкий вам поклон, что вы все нас спасли и не дали сгореть нашему дому и сохранили крышу над головой. Большое Вам спасибо". Тютявина Анфиса

В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли три человека.

