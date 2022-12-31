Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцы трогательно поблагодарили пожарных за проделанную работу

Алматинцы поблагодарили пожарников за проделанную работу Фото: архив ДЧС Алматы
С начала года службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы осуществлено около 3 тыс. выездов по тревоге, с мест пожаров эвакуировано 675, спасено 154 человека, 24 из которых дети, сообщает Zakon.kz.

Жительница города Алматы Тютявина Анфиса выразила благодарность в адрес пожарных ПЧ-14 и СПЧ-19 Алатауского района. Так, в 04:37 утра на 31 декабря пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Алатауском районе, мкр. Шанырак-1, ул. Окжетпес.


По прибытии подразделений открытым пламенем горела крыша летней кухни, бани и навеса на общей площади 70 кв. м. Огонь распространялся стремительно, угрожая перейти на жилой дом. Несмотря на дальность источников водоснабжения, пожарные обеспечили бесперебойную подачу воды, проложив магистральные линии от пожарных автоцистерн, и организовали подвоз воды с пожарного гидранта аж в 900 м от места пожара.

Пожар локализован за 10 минут с момента прибытия, в 05:00 утра, и ликвидирован в 05:07 (17 минут с момента прибытия). Пожарные отстояли от быстро распространяющегося огня близстоящий дом, в котором находились взволнованные владельцы.

"Я вас всех благодарю. Дай Бог всем вам здоровья, низкий вам поклон, что вы все нас спасли и не дали сгореть нашему дому и сохранили крышу над головой. Большое Вам спасибо".Тютявина Анфиса

В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли три человека.

Читайте также

В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

Задержаны подозреваемые во взрыве в ресторане турецкого города Айдын

В Москве неизвестный пытался поджечь елку на Красной площади

Аяулым Жаксылык
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления