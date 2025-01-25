Пожар в "Алматы арене": мать трогательно поблагодарила сотрудников ДЧС за спасение ребенка

Фото: МЧС РК

На месте пожара, который случился 25 января 2025 года в "Алматы арене", работают психологи ДЧС. Троих детей госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Еще одному мальчику, которого ранее эвакуировали спасатели, оказали экстренную психологическую помощь. Мама мальчика тепло поблагодарила сотрудников ДЧС за спасение своего ребенка. "В данный момент пожар потушен. Для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Фото: МЧС РК По предварительной информации, пожар на первом этаже Ледового дворца случился из-за возгорания спортивного инвентаря. Огонь охватил территорию порядка 40 квадратных метров.

Поделиться новостью