#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
517.84
543.11
5.28
Происшествия

Пожар в "Алматы арене": мать трогательно поблагодарила сотрудников ДЧС за спасение ребенка

пожар, пожарная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 17:25 Фото: МЧС РК
На месте пожара, который случился 25 января 2025 года в "Алматы арене", работают психологи ДЧС. Троих детей госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Еще одному мальчику, которого ранее эвакуировали спасатели, оказали экстренную психологическую помощь. Мама мальчика тепло поблагодарила сотрудников ДЧС за спасение своего ребенка.

"В данный момент пожар потушен. Для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: МЧС РК

По предварительной информации, пожар на первом этаже Ледового дворца случился из-за возгорания спортивного инвентаря. Огонь охватил территорию порядка 40 квадратных метров.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Пожар в "Алматы арене": причиной могли стать поджог или детская шалость
Происшествия
19:06, Сегодня
Пожар в "Алматы арене": причиной могли стать поджог или детская шалость
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: