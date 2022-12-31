В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

31 декабря три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области РФ, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте регионального управления МЧС, передает lenta.ru.



Возгорание произошло в трехквартирном жилом доме в селе Краснополье. Спасатели получили сообщение в 00:35. В МЧС рассказали, что жильцы квартир №2 и №3 самостоятельно покинули помещение. В квартире №1 были обнаружены тела трех погибших мужчин, их личности устанавливаются.

Пожар тушили 27 человек и 11 единиц техники, причины возгорания пока неизвестны.