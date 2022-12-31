Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Оренбургской области при пожаре жилого дома погибли три человека Фото: midjourney
31 декабря три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области РФ, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте регионального управления МЧС, передает lenta.ru.

Возгорание произошло в трехквартирном жилом доме в селе Краснополье. Спасатели получили сообщение в 00:35. В МЧС рассказали, что жильцы квартир №2 и №3 самостоятельно покинули помещение. В квартире №1 были обнаружены тела трех погибших мужчин, их личности устанавливаются.

Пожар тушили 27 человек и 11 единиц техники, причины возгорания пока неизвестны.

Новость по теме

ЧП уходящего года: какие события потрясли казахстанцев в 2022

Читайте также

Задержаны подозреваемые во взрыве в ресторане турецкого города Айдын

В Москве неизвестный пытался поджечь елку на Красной площади

В Доме ребенка рассказали шокирующие детали о жизни дома убитого Данила Ахунова

Мухит Турсынали
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления