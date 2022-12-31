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Во Франции отключат от отопления здание Министерства энергетики

Во Франции отключат от отопления здание министерства энергетики Фото: pixabay
С 30 декабря по 2 января девять зданий министерств энергетики и экологического перехода во Франции будут отключены от электросети и отопления, сотрудников отправят на дистанционную работу, сообщает Zakon.kz.

Цель, по словам властей Франции, состоит в том, чтобы измерить, насколько дистанционная работа позволяет экономить энергию, передает tf1.

Коридоры будут пусты, а отопление отключено с пятницы 30 декабря по понедельник 2 января в девяти зданиях Министерства энергетики и экологического перехода. В центре Парижа, в Hôtel de Roquelaure, в офисах в Ла-Дефанс или в филиалах в Анже, в течение следующих четырех дней сотрудники этих подразделений приглашаются на удаленную работу. По просьбе министра Аньес Паннье-Рунаше они проведут крупномасштабные испытания, работая дома, чтобы измерить последствия для их энергопотребления.

Мухит Турсынали
Франция
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