Оригинальная елка-торт украсила Вильнюс
Фото: Twitter/tixcash
Литовская столица отметилась самой необычной елкой в Европе в этом году — дерево украсили гирляндами с 700 свечками. Такой декор не случаен, поскольку Вильнюс в этом году отмечает семисотлетие, сообщает Zakon.kz.
Елка по праву отмечается в социальных сетях как самая интересная и красивая.
25-метровая новогодняя ель на первый взгляд выглядит как трехъярусный торт. Диаметр инсталляции составляет 22 метра. Все три этажа декорированы белыми светящимися украшениями в стиле барокко.
Greetings from #Vilnius! pic.twitter.com/AuwtYpX3wI— Jonas Berzinš (@JonasBerzins) December 26, 2022
В центре художественной композиции расположена елка, украшенная золотыми игрушками и сверкающими гирляндами. Верхушку елки украшает пламя свечи торта — "фонтан".
Тем временем на территории Астаны проходят "елочные рейды".
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