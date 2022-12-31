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Оригинальная елка-торт украсила Вильнюс

Оригинальная елка-торт украсила Вильнюс Фото: Twitter/tixcash
Литовская столица отметилась самой необычной елкой в Европе в этом году — дерево украсили гирляндами с 700 свечками. Такой декор не случаен, поскольку Вильнюс в этом году отмечает семисотлетие, сообщает Zakon.kz.

Елка по праву отмечается в социальных сетях как самая интересная и красивая.

25-метровая новогодняя ель на первый взгляд выглядит как трехъярусный торт. Диаметр инсталляции составляет 22 метра. Все три этажа декорированы белыми светящимися украшениями в стиле барокко.

В центре художественной композиции расположена елка, украшенная золотыми игрушками и сверкающими гирляндами. Верхушку елки украшает пламя свечи торта — "фонтан".

Тем временем на территории Астаны проходят "елочные рейды".

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