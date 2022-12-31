Оригинальная елка-торт украсила Вильнюс

Фото: Twitter/tixcash

Литовская столица отметилась самой необычной елкой в Европе в этом году — дерево украсили гирляндами с 700 свечками. Такой декор не случаен, поскольку Вильнюс в этом году отмечает семисотлетие, сообщает Zakon.kz.

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