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На территории столицы проходят "елочные рейды"

На территории столицы проходят "елочные рейды" Фото: pixabay
На территории столицы проходят рейды с целью выявить незаконную вырубку хвойных деревьев, сообщает Zakon.kz.

По словам ДП Астаны, защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции Астаны в предновогодние дни, ведь мероприятие можно провести и с елкой, сделанной из пластмассы.

В целях пресечения незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации хвойных пород деревьев в предновогодний период с 15 по 31 декабря текущего года на территории города проводятся рейдовые мероприятия.

В ходе мероприятия организованы мобильные группы в составе сотрудников полиции, территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также местных исполнительных органов.

По каждому факту провоза и реализации без разрешающих документов проводятся проверки, устанавливаются источники их приобретения, скупки, перепродажи и заготовки.

Всего в столицу завезено 9400 единиц елей и сосен с соответствующими пакетами документов.

Департамент полиции предупреждает, что за незаконную порубку, провоз и реализацию молодняка хвойных пород деревьев предусмотрена административная ответственность.

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