На территории столицы проходят "елочные рейды"
По словам ДП Астаны, защитить хвойные деревья от незаконной
вырубки — одна из задач полиции Астаны в предновогодние дни, ведь мероприятие можно провести
и с елкой, сделанной из пластмассы.
В целях пресечения незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации хвойных пород деревьев в предновогодний период с 15 по 31 декабря текущего года на территории города проводятся рейдовые мероприятия.
В ходе мероприятия организованы мобильные группы в составе сотрудников полиции, территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также местных исполнительных органов.
По каждому факту провоза и реализации без разрешающих документов проводятся проверки, устанавливаются источники их приобретения, скупки, перепродажи и заготовки.
Всего в столицу завезено 9400 единиц елей и сосен с соответствующими пакетами документов.
Департамент полиции предупреждает, что за незаконную порубку, провоз и реализацию молодняка хвойных пород деревьев предусмотрена административная ответственность.