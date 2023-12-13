Как украсить новогоднюю елку, если дома есть кот

Российский биолог Юрий Мануков посоветовал: если дома есть животные, то лучше выбирать искусственную елку, сообщает Zakon.kz.

По его словам, она менее травматична и безопасна для них. Также нужно ответственно подходить к выбору игрушек.

"Необходимо отказаться от стеклянных, мерцающих, блестящих игрушек, а выбрать пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные. Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак", – рассказал "Известиям" Юрий Мануков.

Биолог считает, что перед тем, как поставить елку, желательно показать ее питомцу.

"Кот ознакомится с ней и потеряет интерес к этой конструкции", – сказал биолог.

По его словам, по возможности елку нужно привязать к чему-то леской, проволокой или веревкой, чтобы она была устойчивой. Лучше ставить новогоднее дерево вдали от штор и полок, чтобы животное не могло прыгнуть на нее сверху или допрыгнуть снизу.

Юрий Мануков указал на то, что необходимо отказаться от мишуры, которая привлекает животных своим блеском.

"Если ваш питомец начал есть мишуру, немедленно прекратите это действие. Проглотив мишуру, животное может повредить слизистую пищевода, желудка или кишечника. В этом случае необходимо срочное обращение к ветеринару. Если возможности экстренно вызвать или посетить врача нет, аккуратно залейте шприцем в рот кошке вазелиновое масло, чтобы не повредить слизистую, когда мишура будет выходить через задний проход, или когда вы будете вытягивать ее через рот. Но еще лучше – внимательно следите за животным, чтобы предупреждать подобные травмирующие ситуации", – сказал он.

Лучше использовать вместо мишуры бумажные или пластиковые гирлянды или искусственный снег – такие игрушки не привлекут внимание питомца.

"Откажитесь также от электрических гирлянд, потому что, если животные любят грызть, они могут получить удар током", – заключил биолог.

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