Какие красивые небесные явления можно наблюдать в 2023 году

Потрясающие метеоритные дожди, полнолуния и затмения осветят небо в 2023 году. А комета, открытая в марте прошлого года, в январе максимально приблизится к Земле и украсит предрассветное небо, сообщает Zakon.kz.

Что ждет нас в январе? Близкие встречи с планетами, яркие зимние звезды и шанс поймать комету. Этим и многими другими небесными "шоу", которые нас ожидают, поделились в NASA.

Весь месяц после захода Солнца вы сможете увидеть четыре планеты без помощи бинокля или телескопа. Марс находится на востоке, Юпитер – высоко над головой, а Сатурн – на юго-западе вместе с Венерой.

2 января после захода Солнца Луна и Марс окажутся на юго-востоке, в группе с Плеядами и Альдебараном. Затем, примерно с 18 по 24 января, можно будет наблюдать, как Венера пересекается с Сатурном. Ищите пару низко на юго-западе, примерно через 45 минут после того, как Солнце опустится за горизонт. Ближайшее сближение двух планет произойдет 22 января, когда они будут находиться на небе на расстоянии всего трети градуса друг от друга.

А 25 января, посмотрев на юго-запад через 30-45 минут после захода Солнца, высоко над Венерой и Сатурном вы увидите Луну всего в градусе от Юпитера, примерно на полпути в небо.

Январские ночи наполнены яркими звездами и необычными кометами. Недавно открытая комета сейчас проходит через внутреннюю часть Солнечной системы и должна быть видна в телескоп и, вероятно, в бинокль. Впервые комета, название которой звучит как C/2022 E3 (ZTF), была замечена в марте прошлого года, когда она уже находилась на орбите Юпитера. Ближайшее сближение с Солнцем произойдет 12 января, а 2 февраля она пройдет ближе всего к Земле.





Кометы, как известно, непредсказуемы, но если яркость этой кометы сохранится, ее будет легко заметить в бинокль, и вполне возможно, что она станет видна невооруженным глазом при темном небе.