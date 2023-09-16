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Астрономы рассказали, какие еще кометы можно будет наблюдать до конца сентября

Астрономы рассказали, какие еще кометы можно будет наблюдать до конца сентября Фото: Vito Technology, Inc.
Комета Нишимура 12 сентября приблизилась к Земле на максимальное расстояние, однако специалисты говорят, что не достигла ожидаемой яркости. Но любителям звездного неба не нужно отчаиваться - до конца месяца еще несколько комет пролетят мимо и их можно будет увидеть, сообщает Zakon.kz

По прогнозам астрономов эти кометы достигнут 10-й звездной величины или более высокой яркости. 

Комета C/2020 V2 (ZTF)

  • Перигелий: 8 мая (зв. вел. 10,0)
  • Максимальное сближение с Землей: 17 сентября (зв. вел. 9,8)
  • Где наблюдать: Оба полушария

Прогноз видимости: В перигелии комета была расположена слишком близко к Солнцу и не была видна на небе. Однако ее можно будет наблюдать в момент максимального сближения с Землей в сентябре — комета станет ярче, а ее расположение на небе будет более удачным. C/2020 V2 (ZTF) может быть видна в небольшие телескопы.

Описание: C/2020 V2 (ZTF) — долгопериодическая комета, открытая 2 ноября 2020 года командой проекта Zwicky Transient Facility, США.

103P/Хартли

  • Перигелий: 12 октября (зв. вел. 7,1)
  • Максимальное сближение с Землей: 26 сентября (зв. вел. 7,2)
  • Где наблюдать: Оба полушария

Прогноз видимости: В перигелии комета будет удачно расположена на небе для наблюдателей в Северном полушарии. В Южном полушарии она будет находиться намного ниже, но ее все равно можно будет увидеть. Комета будет видна в небольшой телескоп или большой бинокль уже в конце сентября.

Описание: 103P/Хартли — короткопериодическая комета, открытая астрономом Малкольмом Хартли в 1986 году в обсерватории Сайдинг-Спринг, Австралия. 4 ноября 2010 года космический аппарат НАСА “Deep Impact” пролетел на расстоянии 700 км от кометы и отослал на Землю фотографии ее ядра, по форме напоминающего арахис.

2P/Энке

  • Перигелий: 22 октября (зв. вел. 7,3)
  • Максимальное сближение с Землей: 24 сентября (зв. вел. 9,9)
  • Где наблюдать: Северное полушарие

Прогноз видимости: В момент наибольшей яркости в октябре комету 2P/Энке можно будет увидеть на утреннем небе незадолго до восхода Солнца. Комета вряд ли будет видна невооруженным глазом, но ее можно будет наблюдать в бинокль.

Описание: 2P/Энке имеет самый короткий орбитальный период среди всех известных комет — примерно 3,3 года. Эта комета была впервые обнаружена французским астрономом Пьером Мешеном 17 января 1786 года, но получила свое название в честь немецкого астронома Иоганна Франца Энке, рассчитавшего ее орбиту в 1819 году.

Ранее сообщалось, что впереди землян ждет любопытное явление, называемое зодиакальным светом. Любители смогут увидеть этот свет во время сентябрьского равноденствия - 23 сентября.

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