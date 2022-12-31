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В Уральске арестован известный блогер

В Уральске арестован известный блогер Фото: Zakon.kz
В Уральске арестован известный в городе блогер Аслан Утепов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 декабря, следственный суд Уральска рассмотрел ходатайство прокурора о мере пресечения в отношении задержанного в виде содержания под стражей, передает портал "Мой Город".

По версии следствия, инициированного Антикоррупционной службой ЗКО, Утепов предложил местной предпринимательнице помощь в получении участка земли в аренду для открытия овощной лавки. Женщина отдала ему 800 тыс. тенге, которые блогер обещал передать должностным лицам в акимате, но использовал для личных целей.

В мае этого года женщина получила участок. По словам прокурора, Утепов получил согласование на функционирование временных торговых павильонов в отделе сельского хозяйства и предпринимательства и тем самым убедил ее, что на земельном участке разрешается реализация овощей.

По заявлению надзорного органа, затем Утепов попросил у нее еще 300 тыс. тенге за продление аренды. 30 декабря Утепова задержали при получении денег.

Ему инкриминируют мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Адвокат Утепова Шагатаев заявил, что задержание подзащитного связано с его общественной деятельностью.

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