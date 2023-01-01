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Наградили пожарного, восхитившего пользователей казнета

Наградили пожарного восхитившего пользователей казнета Фото: ДЧС Павлодарской области
Марлен Абенов, пожарный, восхитивший пользователей казнета самоотверженностью во время пожаротушения, был награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін", сообщает Zakon.kz.

"Приказом МЧС РК # 266 л/с  от 29 декабря 2022 года  за самоотверженность при спасении человеческих жизней на пожаре был награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" младший сержант гражданской защиты Абенов Марлен Маратович, пожарный-спасатель пожарной части #4 города Павлодар".

Награду Марлену Абенову вручил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области полковник гражданской защиты Шаймарденов К.З., который поздравил младшего сержанта  гражданской защиты. Также с поздравительной речью выступили председатель Совета ветеранов ДЧС Павлодарской области К.Х. Аскарова и ветеран С.А. Адамжанов.

28 декабря павлодарский пожарный Марлен Абенов, у которого был выходной, восхитил пользователей Казнета своим поступком. Он принял активное участие в спасении людей и имущества при пожаре в доме по ул. Ломова, 152/2, в котором проживает сам.

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