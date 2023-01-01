Наградили пожарного, восхитившего пользователей казнета

Марлен Абенов, пожарный, восхитивший пользователей казнета самоотверженностью во время пожаротушения, был награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін", сообщает Zakon.kz.

"Приказом МЧС РК # 266 л/с от 29 декабря 2022 года за самоотверженность при спасении человеческих жизней на пожаре был награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" младший сержант гражданской защиты Абенов Марлен Маратович, пожарный-спасатель пожарной части #4 города Павлодар".

Награду Марлену Абенову вручил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области полковник гражданской защиты Шаймарденов К.З., который поздравил младшего сержанта гражданской защиты. Также с поздравительной речью выступили председатель Совета ветеранов ДЧС Павлодарской области К.Х. Аскарова и ветеран С.А. Адамжанов.

28 декабря павлодарский пожарный Марлен Абенов, у которого был выходной, восхитил пользователей Казнета своим поступком. Он принял активное участие в спасении людей и имущества при пожаре в доме по ул. Ломова, 152/2, в котором проживает сам.

