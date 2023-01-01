19-летний парень с мачете напал на полицейских в центре Нью-Йорка

В канун Нового года на Таймс-сквер на полицейского, впервые приступившего к работе, напали с мачете, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный напал на полицейских в Таймс-сквере с мачете в канун Нового года. Департамент полиции Нью-Йорка выясняет, не является ли подозреваемый недавно радикализировавшимся исламским экстремистом, передает New York Post.





Новоизбранный полицейский, которого мэр города назвал Пол, получил удар по голове, в результате чего другой полицейский выстрелил в подозреваемого, попав ему в плечо, сообщили источники. Пол получил большую рваную рану и перелом черепа.

Другой полицейский, ветеран с восьмилетним стажем, также получил удар мачете по голове и рваную рану.



Нападение было "неспровоцированным", сказал начальник ДП на пресс-конференции.

Подозреваемый, 19-летний подросток, был арестован и доставлен в больницу. Высокопоставленные представители правоохранительных органов сообщили, что полицейские выясняют, является ли он недавно радикализировавшимся исламским экстремистом. Такие подозрения появились после просмотра сообщений подозреваемого.

Оба раненых офицера также были доставлены в больницу Бельвю, в которой лежит напавший на них человек. Ожидается, что полицейские вскоре поправятся.

