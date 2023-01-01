Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

Решение назначить Имангали Тасмагамбетова главой ОДКБ приняли участники заседания Совета коллективной безопасности организации в конце ноября прошлого года.

"Имангали Тасмагамбетов с 1 января 2023 года Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ назначен на должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности сроком на три года", - говорится на сайте ОДКБ.

Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом. Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

Ранее эту должность занимал Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь.

Имангали Тасмагамбетов в разное время занимал должности помощника президента, премьер-министра, акима Атырауской области, Алматы и Нур-Султана.Его последняя официальная должность - посол Казахстана в России в 2017-2019 годах.

18 декабря 2019 года указом главы государства Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности посла Казахстана в РФ в связи с достижением пенсионного возраста.

