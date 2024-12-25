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Мир

Сверхнизкую рождаемость зафиксировали в 12 странах ЕС

рождаемость в ЕС, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 19:01 Фото: pixabay
Федеральное статистическое ведомство ФРГ заявило о том, что 12 стран Европейского союза (ЕС) достигли сверхнизкой рождаемости, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Financial Times, заметно опустились показатели рождаемости в Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии.

"В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребенка на женщину, что ниже "сверхнизкого" порогового значения ООН в 1,4. При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять", – отметили в сообщении.

Как уточняется, причиной сверхнизкой рождаемости обозначили рост инфляции, а также страх потерять работу.

Ранее специалисты рассказали о демографической ситуации в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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