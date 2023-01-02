Токаев подписал указ, касающийся деятельности Конституционного суда
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, касающийся деятельности Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом опубликована на сайте Акорды.
"Главой государства подписан Указ по вопросам деятельности Конституционного суда Республики Казахстан и его аппарата", – говорится в сообщении.
Конституционный суд – это орган, инициированный президентом после референдума. Все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду.
29 декабря судей в Конституционный суд назначили депутаты Сената Парламента РК.
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