Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, касающийся деятельности Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте Акорды.





"Главой государства подписан Указ по вопросам деятельности Конституционного суда Республики Казахстан и его аппарата", – говорится в сообщении.

Конституционный суд – это орган, инициированный президентом после референдума. Все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду.



29 декабря судей в Конституционный суд назначили депутаты Сената Парламента РК.

