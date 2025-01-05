Какие изменения могут произойти на финансовом рынке Казахстана в 2025 году

2025 год может принести новые перемены для финансового сектора Казахстана. Подробнее о том, что ожидается на рынке в наступившем году, в материале Zakon.kz.

Новый год может стать для казахстанского финансового рынка не менее насыщенным, чем предыдущий. О потенциальных рисках и изменениях в секторе, которые могут реализоваться в этом году, рассказала первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева.

Возможные сложности и новые вызовы

Основными рисками для финансового сектора могут стать: замедление качественного роста экономики, дисбалансы в бюджетной политике, снижение уровня доходов населения. Из специфических для сектора рисков Ирина Кушнарева отметила снижение кредитного качества заемщиков как в отдельных отраслях, так и в целом по кредитному портфелю.

"Согласно статистике, за 11 месяцев 2024 года основной корпоративный портфель состоит из кредитов предприятиям промышленности (40%), обрабатывающей промышленности, включая металлургию, производство продуктов питания и пр. (27%), и торговли (23%), при этом просроченная задолженность по этим группам непропорциональна – 17%, 16% и 42%, соответственно, от общей просроченной задолженности банковскому сектору". Ирина Кушнарева

Эксперт также указала, что по итогам января-сентября 2024 года доля устойчивых предприятий среди малого бизнеса опустилась до 16,2% (с 19,5% на начало 2024 года), у средних — до 14,9% (с 17,4%). По этой причине для потенциального роста корпоративного кредитования банков необходимо восстановление финансовой устойчивости, повышение выручки и прибыли их бизнес- клиентов, пояснят спикер АФК.

Добавим, что согласно данным АРРФР, представленным в конце прошлого года, рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением отрасли сельского хозяйства по итогам ноября. В частности, кредиты в промышленности выросли на 2,6% до 4,1 трлн тенге (рост с начала 2024 года на 21,7%), торговле – на 4,4% до 3,4 трлн тенге (+13,8%). Менее значительный рост в строительстве – на 1,9% до 0,6 трлн тенге, транспорте – на 12,6% до 0,9 трлн тенге, в сфере информации и связи – на 6,9% до 0,1 трлн тенге, и прочих отраслях услуг – на 4,4% до 3,1 трлн тенге.

Подчеркивалось, что снижение кредитного портфеля в сельском хозяйстве на 2,4% до 0,5 трлн тенге произошло в связи с плановыми сезонными погашениями. При этом с начала 2024 года рост составил 2,1%. Всего в ноябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. Доля займов NPL90+ по кредитам бизнеса к 1 декабря занимала 2,3% или 317 млрд тенге. Таким образом, показатель в процентном отношении остался на том же уровне, что и к 1 января 2024, но вырос в абсолютном выражении на 9,7% – с 289 млрд тенге в начале прошлого года.

Помимо вышеперечисленного, Ирина Кушнарева отметила еще один риск для сектора, а именно постоянный процесс ужесточения регулирования для всех финансовых организаций, включая банки, МФО, страховой рынок и рынок ценных бумаг.

"Разворота этого тренда пока не наблюдается, поэтому с этим вызовом финансовый сектор вероятно будет сталкиваться и в 2025 году". Ирина Кушнарева

Также важным для рынка в 2025 году остается вопрос налогообложения и нового Налогового кодекса.

Напомним, что в ноябре минувшего года мажилисмен предложил ужесточить налогообложение для банков второго уровня, и в частности пересмотреть ставку корпоративного подоходного налога (КПН). Летом 2024 председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов также комментировал вопрос связанный с повышением КПН для банков.

Ключевое событие: новый закон о банках

Одним из наиболее ожидаемых событий для финансового рынка может стать – новый закон о банках. Ожидается, что документ будет подготовлен в этом году. Ирина Кушнарева отметила, что при его разработке "неизбежно будет затронуто регулирование и других секторов финансового рынка, поэтому это самый значительный вызов для сектора в 2025 году".

"Регуляторы подтвердили готовность к обсуждению проекта закона с участниками рынка, ассоциацией и экспертами, надеемся на совместную работу и результат, отвечающий задаче развития финансового сектора и дальнейшего повышения его вклада в развитие экономики страны. Также важна взвешенная и непредвзятая позиция Парламента при рассмотрении проекта закона, на что мы очень рассчитываем". Ирина Кушнарева

Предполагается, что также на страховом рынке могут произойти существенные изменения как в секторе общего страхования, так и страхования жизни.

К слову, ранее страховые компании поясняли, к чему может привести предложение увеличить лимиты страховых выплат, а также высказались по другим вопросам.

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Кредитование и валютное влияние

Ситуация с кредитованием в 2025 году будет зависеть от множества факторов. По словам Ирины Кушнаревой в 2024 году ускоренный прирост кредитования в крупном бизнесе (+24%) был связан с постепенным снижением стоимости кредитов на фоне снижения базовой ставки, реализации инвестиционных проектов, отложенного за 2023 год спроса, позитивной динамики количества заявок на кредиты и более высокой доли их одобрения. Выдача новых займов малому и среднему бизнесу была менее активной – рост на 21% и 16% соответственно. Такая динамика сложилась в результате снижения числа заявок на кредиты и ухудшения финансового состояния МСБ.

"Сохранение этой динамики в значительной степени зависит от макроэкономических условий и монетарной политики в 2025 году". Ирина Кушнарева

Что касается кредитования физлиц, то здесь может продолжиться тренд на замедление роста, который наблюдался в последние годы. Так, по данным спикера, за 11 месяцев 2022 года прирост кредитования физлиц составлял 29%, в 2023 году – 24%, то 2024 году он снизился до 21,8%. Уточним, что в данном случае речь идет о физлицах, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Значительного влияния со стороны валютного курса на финансовый сектор пока не ожидается. Однако существенное изменение курса, потенциальное ускорение инфляции и ужесточение монетарной политики могло бы в теории повлиять на клиентов финорганизаций, и соответственно на финансовый сектор. Но по состоянию на конец декабря предпосылок для значительных изменений на валютном рынке не наблюдалось, заключила Ирина Кушнарева.

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