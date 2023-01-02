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Великобритания объявила конкурс на сокращение зависимости от ядерного топлива из России

Великобритания объявила конкурс на сокращение зависимости от ядерного топлива из России Фото: pixabay
Власти Великобритании выделят 75 млн фунтов стерлингов (около $90,5 млн) на поддержку производства в стране ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок и укрепить энергетическую безопасность Великобритании., сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

"В июне лидеры стран Группы семи договорились об осуществлении согласованных действий с целью сократить зависимость от поставок ядерных и сопутствующих товаров для гражданской сферы из России, в том числе стремиться к диверсификации поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива. В настоящий момент России принадлежит 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по его обогащению", - отметили в ведомстве.

В правительстве надеются, что государственная инвестпрограмма позволит создать экспертный потенциал по производству ядерного топлива, в том числе по переработке отработанного урана в Великобритании, которая сейчас возможна только в России.

Общий объем специального инвестиционного фонда составляет £75 млн, но £25 млн из них уже распределены между компаниями по обогащению и переработке урана. Еще £50 млн получат победители конкурса, прием заявок на который открылся 2 января и продлится до 20 февраля.


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1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт сжиженного природного газа из России.

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