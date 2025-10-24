В Великобритании усилят охрану мечетей
По данным официального сайта правительства Великобритании, об этом объявил премьер-министр Великобритании – Кир Стармер.
В публикации отмечается, что средства пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату услуг охраны. Они дополнят 29,4 млн фунтов стерлингов (около 39,2 млн долларов), которые правительство выделило на обеспечение безопасности мечетей в прошлом году.
Премьер объявил о выделении средств по итогам посещения мечети в городе Писхейвэн на юге Англии, которую в начале октября подожгли неизвестные. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным правительства, с марта 2024 года по март 2025 года количество преступлений на почве ненависти к мусульманам выросло на 19%. Среди всех преступлений на религиозной почве 44% были совершены против мусульман.
Недавно в области Жетысу состоялся форум религиоведов и руководителей религиозных объединений.