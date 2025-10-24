#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

В Великобритании усилят охрану мечетей

Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 02:59 Фото: Zakon.kz
Власти Великобритании намерены выделить 10 млн фунтов стерлингов (около 13,3 млн долларов) на расширение мер безопасности в мечетях и мусульманских центрах для защиты от нападений, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта правительства Великобритании, об этом объявил премьер-министр Великобритании – Кир Стармер.

В публикации отмечается, что средства пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату услуг охраны. Они дополнят 29,4 млн фунтов стерлингов (около 39,2 млн долларов), которые правительство выделило на обеспечение безопасности мечетей в прошлом году.

Премьер объявил о выделении средств по итогам посещения мечети в городе Писхейвэн на юге Англии, которую в начале октября подожгли неизвестные. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным правительства, с марта 2024 года по март 2025 года количество преступлений на почве ненависти к мусульманам выросло на 19%. Среди всех преступлений на религиозной почве 44% были совершены против мусульман.

Недавно в области Жетысу состоялся форум религиоведов и руководителей религиозных объединений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Великобритания объявила конкурс на сокращение зависимости от ядерного топлива из России
19:04, 02 января 2023
Великобритания объявила конкурс на сокращение зависимости от ядерного топлива из России
В Великобритании продают "самый одинокий дом"
08:11, 22 ноября 2022
В Великобритании продают "самый одинокий дом"
Зендея и Том Холланд усилили личную охрану
04:40, 06 октября 2025
Зендея и Том Холланд усилили личную охрану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: