В Великобритании усилят охрану мечетей

Власти Великобритании намерены выделить 10 млн фунтов стерлингов (около 13,3 млн долларов) на расширение мер безопасности в мечетях и мусульманских центрах для защиты от нападений, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта правительства Великобритании, об этом объявил премьер-министр Великобритании – Кир Стармер.

В публикации отмечается, что средства пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату услуг охраны. Они дополнят 29,4 млн фунтов стерлингов (около 39,2 млн долларов), которые правительство выделило на обеспечение безопасности мечетей в прошлом году.

Премьер объявил о выделении средств по итогам посещения мечети в городе Писхейвэн на юге Англии, которую в начале октября подожгли неизвестные. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным правительства, с марта 2024 года по март 2025 года количество преступлений на почве ненависти к мусульманам выросло на 19%. Среди всех преступлений на религиозной почве 44% были совершены против мусульман.

Недавно в области Жетысу состоялся форум религиоведов и руководителей религиозных объединений.