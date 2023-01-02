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Роналду разрешили менять главного тренера "Аль-Насра" по своему желанию

Разрешили менять главного тренера "Аль-Насра" по своему желанию Фото: Instagram/cristiano
Португальский нападающий Криштиану Роналду получил от руководства клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" разрешение менять тренеров команды, если сочтет это необходимым, сообщает Zakon.kz.

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Об этом пишет CBS Sports, ссылаясь на свои источники.

Сейчас "Аль-Наср" возглавляет француз Руди Гарсия, который ранее пошутил о подписании 37-летнего форварда, упомянув Лионеля Месси.

Роналду стал игроком саудовского клуба в конце декабря 2022 года, перейдя в "Аль-Наср" на правах свободного агента после того, как его предыдущая команда, "Манчестер Юнайтед", расторгла с ним контракт.

Зарплата Роналду с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Он сместит с первой строчки рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса.

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