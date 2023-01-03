Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Эстонии готовятся вводить систему продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии готовятся вводить систему продовольственных карточек для малоимущих Фото: pixabay
Глава отдела готовности к кризисам министерства соцдел Эстонии Теа Варрак заявила о разработке ведомством инициативы с введением продовольственных карточек для малоимущих граждан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.

Сейчас помощь малоимущим оказывается через Продуктовый банк, который собирает в магазинах непроданные продукты. Также, помощь банку через пожертвования поступает от частных лиц. Продукты распределяют социальные работники и благотворительные организации. Часто люди получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны.

Варрак отметила, что продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал.

"Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", — сказала она.

Продуктовые карточки на 30 евро будут распределять один раз в квартал. Для их получения будут действовать те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц.


Новость по теме

В МВФ заявили, что половина стран ЕС в 2023 году окажется в рецессии

Чиновник подчеркнула, что с помощью карточки нельзя будет купить табачные изделия, алкоголь и лотерейные билеты.

Читайте также

Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

В МВФ заявили, что половина стран ЕС в 2023 году окажется в рецессии

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России

Константин Вноровский
Эстония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
ПСЖ футбол
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне без Месси и Неймара
Гороскоп на 2 января
Что говорят звезды: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления