В Эстонии готовятся вводить систему продовольственных карточек для малоимущих
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.
Сейчас помощь малоимущим оказывается через Продуктовый банк, который собирает в магазинах непроданные продукты. Также, помощь банку через пожертвования поступает от частных лиц. Продукты распределяют социальные работники и благотворительные организации. Часто люди получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны.
Варрак отметила, что продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал.
"Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", — сказала она.
Продуктовые карточки на 30 евро будут распределять один раз в квартал. Для их получения будут действовать те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц.
Чиновник подчеркнула, что с помощью карточки нельзя будет купить табачные изделия, алкоголь и лотерейные билеты.