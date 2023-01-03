В Эстонии готовятся вводить систему продовольственных карточек для малоимущих

Глава отдела готовности к кризисам министерства соцдел Эстонии Теа Варрак заявила о разработке ведомством инициативы с введением продовольственных карточек для малоимущих граждан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.

Сейчас помощь малоимущим оказывается через Продуктовый банк, который собирает в магазинах непроданные продукты. Также, помощь банку через пожертвования поступает от частных лиц. Продукты распределяют социальные работники и благотворительные организации. Часто люди получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны.

Варрак отметила, что продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал.

"Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", — сказала она.

Продуктовые карточки на 30 евро будут распределять один раз в квартал. Для их получения будут действовать те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц.





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Чиновник подчеркнула, что с помощью карточки нельзя будет купить табачные изделия, алкоголь и лотерейные билеты.

