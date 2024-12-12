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Мир

Налог на безопасность будут взымать в Эстонии до 2028 года

Налог на безопасность будут взымать в Эстонии до 2028 года, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 23:19 Фото: pixabay
Парламент Эстонии проголосовал за введение налога на безопасность, который будет взиматься до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании ERR, налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта с 1 июля 2025 года, а с 2026 года – повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере 2%.

"Согласно принятому закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, закон поддержали 53 депутата, против его принятия проголосовали 27.

Ранее министр обороны приказом от 21 ноября 2024 года утвердил Правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных силах РК.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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