Налог на безопасность будут взымать в Эстонии до 2028 года

Парламент Эстонии проголосовал за введение налога на безопасность, который будет взиматься до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании ERR, налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта с 1 июля 2025 года, а с 2026 года – повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере 2%.

"Согласно принятому закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, закон поддержали 53 депутата, против его принятия проголосовали 27.

Ранее министр обороны приказом от 21 ноября 2024 года утвердил Правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных силах РК.

