В 300 км от Алматы произошло два землетрясения

Утром 3 января на юго-востоке от Алматы зарегистрировали два подземных толчка, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" зарегистрировало два подземных толчка на юго-востоке Алматы с небольшим интервалом.

Первое — 3 января 2023 года в 6:49 по алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения — 9.4;

Магнитуда MPV — 4.0;

Координаты эпицентра — 42.05° с.ш. 80.58° в.д;

Глубина — 5 км;

Сведения об ощутимости не было.

Второе — 3 января 2023 года в 7:20 по алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 341 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения – 9.6;

Магнитуда MPV – 4.3;

Координаты эпицентра – 42.15° с.ш. 80.81° в.д;

Глубина – 5 км;

Сведения об ощутимости не было.

Также неделю назад в 200 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение.