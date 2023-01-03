В 300 км от Алматы произошло два землетрясения
Фото: pixabay
Утром 3 января на юго-востоке от Алматы зарегистрировали два подземных толчка, сообщает Zakon.kz.
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" зарегистрировало два подземных толчка на юго-востоке Алматы с небольшим интервалом.
Первое — 3 января 2023 года в 6:49 по алматинскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения — 9.4;
- Магнитуда MPV — 4.0;
- Координаты эпицентра — 42.05° с.ш. 80.58° в.д;
- Глубина — 5 км;
- Сведения об ощутимости не было.
Второе — 3 января 2023 года в 7:20 по алматинскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 341 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения – 9.6;
- Магнитуда MPV – 4.3;
- Координаты эпицентра – 42.15° с.ш. 80.81° в.д;
- Глубина – 5 км;
- Сведения об ощутимости не было.
Также неделю назад в 200 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение.
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