В 200 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение

Сейсмологи сообщили о подземных толчках магнитудой 4.2 зафиксированных в 17 час 54 мин по астанинскому времени, передает Zakon.kz

"Эпицентр землетрясения расположен в 265 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.58° с.ш. 79.62° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК.

Последнее землетрясение зарегистрировано специалистами 17 декабря. Оно произошло в 755 км от Алматы. Энергетический класс землетрясения – 10,4. Магнитуда – MPV 4,7.

Ранее сообщали о том, что в Алматы будут установлены сейсмостанции для раннего оповещения населения о землетрясении. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал, откуда будут брать деньги на установку сейсмостанций вокруг Алматы.



