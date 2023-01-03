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Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает падать

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане упала более чем в два раза Фото: pixabay
По данным Министерства здравоохранения, за сутки по стране зарегистрировали 76 случаев заражения Covid-19, этот показатель ниже предыдущего суточного прироста в 115 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, по состоянию на 3 января лечение от КВИ продолжают получать 2680 человек (–2 487+ и 193 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2421 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Спад заболеваемости начался 30 декабря 2022 года. Тогда за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211.

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