Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает падать
Фото: pixabay
По данным Министерства здравоохранения, за сутки по стране зарегистрировали 76 случаев заражения Covid-19, этот показатель ниже предыдущего суточного прироста в 115 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, по состоянию на 3 января лечение от КВИ продолжают получать 2680 человек (–2 487+ и 193 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2421 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Спад заболеваемости начался 30 декабря 2022 года. Тогда за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211.
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