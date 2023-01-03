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Законодательство РК

Токаев подписал поправки в закон о противодействии коррупции

Токаев подписал правки в закон о противодействии коррупции Фото: pixabay
Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", сообщает Zakon.kz.

29 декабря 2022 закон был принят в Сенате Парламента Казахстана.

Поправки направлены на улучшение антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции на основе передовых международных стандартов.

Представляя документ депутатам, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что это фискальные меры. Здесь предлагается взимать административный штраф в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами. Он уточнил, что штрафовать будут только при расхождении в более чем на 1000 МРП, это примерно более 3 млн тенге. 

Второе – это меры кадрового характера. В частности, по отрицательным мотивам госслужащих будут увольнять с работы на три года. Для увольнения расхождение должно превысить годовой доход за вычетом 1000 МРП. 

При этом представитель Агентства напомнил, что в каждом случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Это уже предусмотрено в Налоговом кодексе.

Другая инициатива законопроекта касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Здесь предлагается установить требования по обязательному проведению коллегиальных заседаний при рассмотрении вопросов применения мер дисциплинарного характера и увольнения в отношении лиц, сообщивших о фактах коррупции, с обязательным приглашением представителей агентства для вынесения объективного решения. Обеспечивается конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о факте коррупционного правонарушения. Кроме того, предлагается отнести информацию о лице, содействующем противодействию коррупции, к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение.

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