В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения

Фото: pixabay

В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

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