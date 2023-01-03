Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения

В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

По данным официального Telegram-канала "КазАвтоЖол", для всех видов автотранспорта движение ограничено на следующих участках:

В Акмолинской области:

  • "Кокшетау-Атбасар" км 48-184, уч. с. Зеренда-г.Атбасар;
  • "Щучинск-Зеренда" км 0-77, уч. г. Щучинск-п. Зеренда;
  • "Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" км 37-51, уч. п. Кабанбай Батыра - гр.Карагандинской обл.

В Алматинской области:

  • "Сарыозек-Коктал» км 45-68 (перевал Алтын Емель);
  • "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума-ст. Достык 

В Восточно-Казахстанской области:

  • "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ." км 105-123 уч. г. Шемонаиха – гр. РФ.
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" км 971-1068 уч. с. Калбатау-п. Касым-Кайсенова.
  • "Омск-Майкапчагай" км 756-906, уч. г. Семей-г. Калбатау.
  • "Омск-Майкапчагай" км 910, уч. с. Калбатау-пос. на с. Богаз.

В Жамбылской области:

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593, уч. с. Айша-Биби-гр.Туркестанской обл.

В Карагандинской области:

  • "Екатеринбург-Алматы" км 1492-2005, уч.  г. Караганда-гр. Жамбылской обл.
  • "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-266, уч. гр. Акмолинской обл.–г. Темиртау
  • "Кызылорда-Павлодар" км 762-906 уч. г. Атасу-п. Топар.
  • "Жезказган-Петропавловск" км 65-252, уч. п. п. Жезды-гр. Костанайской обл.
  • "Екатеринбург-Алматы" км 1426-1457, уч. ПВП-г. Темиртау.

В Костанайской области:

  • "Жезказган-Петропавловск" км 252-340, уч. гр. Улытауской обл.-г. Аркалык.

В Туркестанской области:

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-652, уч. гр. Жамбылской.обл.-с. Машат.

Читайте также

Казахстан увеличит количество рейсов в ОАЭ

Прямые рейсы из Казахстана в Пакистан запустят в марте 2023 года

В Бангкоке Новый год будут праздновать в масках

Мухит Турсынали
Казавтожол Акмолинская область Алматинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Карагандинская область Костанайская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Учителей с 30-летним стажем освободили
Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Народные приметы на 2 января: Что нельзя делать в Игнатьев день
Народные приметы на 2 января: что нельзя делать в Игнатьев день
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления