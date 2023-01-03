В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
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В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.
По данным официального Telegram-канала "КазАвтоЖол", для всех видов автотранспорта движение ограничено на следующих участках:
В Акмолинской области:
- "Кокшетау-Атбасар" км 48-184, уч. с. Зеренда-г.Атбасар;
- "Щучинск-Зеренда" км 0-77, уч. г. Щучинск-п. Зеренда;
- "Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" км 37-51, уч. п. Кабанбай Батыра - гр.Карагандинской обл.
В Алматинской области:
- "Сарыозек-Коктал» км 45-68 (перевал Алтын Емель);
- "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума-ст. Достык
В Восточно-Казахстанской области:
- "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ." км 105-123 уч. г. Шемонаиха – гр. РФ.
- "Алматы-Усть-Каменогорск" км 971-1068 уч. с. Калбатау-п. Касым-Кайсенова.
- "Омск-Майкапчагай" км 756-906, уч. г. Семей-г. Калбатау.
- "Омск-Майкапчагай" км 910, уч. с. Калбатау-пос. на с. Богаз.
В Жамбылской области:
- "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593, уч. с. Айша-Биби-гр.Туркестанской обл.
В Карагандинской области:
- "Екатеринбург-Алматы" км 1492-2005, уч. г. Караганда-гр. Жамбылской обл.
- "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-266, уч. гр. Акмолинской обл.–г. Темиртау
- "Кызылорда-Павлодар" км 762-906 уч. г. Атасу-п. Топар.
- "Жезказган-Петропавловск" км 65-252, уч. п. п. Жезды-гр. Костанайской обл.
- "Екатеринбург-Алматы" км 1426-1457, уч. ПВП-г. Темиртау.
В Костанайской области:
- "Жезказган-Петропавловск" км 252-340, уч. гр. Улытауской обл.-г. Аркалык.
В Туркестанской области:
- "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-652, уч. гр. Жамбылской.обл.-с. Машат.
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