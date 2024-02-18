В 8 областях закрыты дороги республиканского значения

По состоянию на 15:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 9 автодорогах республиканского значения в 8 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 1 автодорога общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

"Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов).

Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха):

"Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

"Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. (для грузового и общественного).

Восточно-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 153 км (снег, метель, ограничение видимости):

"Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан.

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 505 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

"Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кордай (для грузового и общественного);, с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов);

с.Кайнар-гр.Туркестанской обл (для транзитных грузовых).

Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

"Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

"Жезказган-Петропавловск" - гр. обл. Улытау-г.Аркалык (для всех видов).

Туркестанская область – 1 автодорога общей протяженностью 61 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

"Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Жамбылской обл.-п.Машат. (для транзитных грузовых).

Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):

"Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл (для всех видов).

По данным "КазАвтоЖол", на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 287 единиц техники и 477 человек.

18 февраля ночью в Жамбылской области эвакуировали 18 человек в пункт обогрева села Кенен. Автомобили с пассажирами находились на закрытом участке республиканской трассы.