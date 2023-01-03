Казахстан занял первое место в международном рейтинге ассоциации бокса

Казахстан занял первое место в рейтинге International Boxing Association, сообщает Zakon.kz.

International Boxing Association опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях на официальном сайте организации. Казахстан занял первую строчку в рейтинге, обогнав Узбекистан, Индию и США. В рейтинге учитываются все 17 весовых категорий.

Фото: скриншот



Сделано это в преддверии чемпионата Азии по боксу среди юношей до 22 лет, который пройдет в городе Бангкок (Таиланд) с 16 по 27 января.

Из соседних государств Узбекистан на втором месте, Украина – на 12-м, Армения и Россия – на 14 и 15, Кыргызстан – на 38-м месте.