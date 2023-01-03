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Семья из семи человек пропала в Алматинской области

Семья из семи человека пропала в Алматинской области Фото: pixabay
2 января семья из семи человек пропала в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности, сообщает Zakon.kz.
"3 января в 08:00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе  в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском  водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин,  две женщины и ребенок), которые 2 января 2023 года на двух легковых машинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой".МЧС РК

Поиски потерявшихся людей проводятся силами Департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон.

В МЧС рекомендуют заранее сообщать свой маршрут в местное отделение ДЧС или близкому кругу людей перед походами в туристические зоны, где присутствует риск потеряться или застрять. По словам пресс-секретаря МЧС Руслана Иманкулова, эта привычка может спасти вам жизнь и сильно облегчит работу спасателям в случае, если вы потеряетесь.

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Алматинская область Алматы Енбекшиказахский район
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