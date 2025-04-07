Состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Сербии

Фото: akorda.kz

Сегодня, 7 апреля 2025 года, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы главы государств высоко оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-сербских отношений. "Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Казахстана в Белград в ноябре 2024 года. Главы государств подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе практического выполнения совместных инициатив в сферах промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник. В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом. Материал по теме Что Токаев обсудил с президентом Сербии 15 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Вучича с Днем государственности.

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