Полицейские Туркестанской области обратились к водителям
Фото: скриншот видео
В Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу, сообщает Zakon.kz.
Из-за похолодания и обильных снегопадов сотрудники Департамента полиции региона усилили контроль за безопасностью на дорогах.
В пресс-службе ведомства отметили, что полицейские помогают водителям и пассажирам благополучно добраться до своих домов. Также они призывают всех быть максимально внимательными на дорогах.
"Просим не выезжать в дальнюю дорогу, если в этом нет острой необходимости", – обратились к водителям полицейские.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.
Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.
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