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Полицейские Туркестанской области обратились к водителям

авто, снег, полиция Фото: скриншот видео
В Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу, сообщает Zakon.kz.

Из-за похолодания и обильных снегопадов сотрудники Департамента полиции региона усилили контроль за безопасностью на дорогах.

В пресс-службе ведомства отметили, что полицейские помогают водителям и пассажирам благополучно добраться до своих домов. Также они призывают всех быть максимально внимательными на дорогах. 


"Просим не выезжать в дальнюю дорогу, если в этом нет острой необходимости", – обратились к водителям полицейские.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

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Елена Беляева
Туркестанская область
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