Полицейские Туркестанской области обратились к водителям

В Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу, сообщает Zakon.kz.

Из-за похолодания и обильных снегопадов сотрудники Департамента полиции региона усилили контроль за безопасностью на дорогах.

В пресс-службе ведомства отметили, что полицейские помогают водителям и пассажирам благополучно добраться до своих домов. Также они призывают всех быть максимально внимательными на дорогах.





"Просим не выезжать в дальнюю дорогу, если в этом нет острой необходимости", – обратились к водителям полицейские.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

