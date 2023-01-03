В ВКО из-за метели и гололеда закрыты шесть участков дорог

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты шесть участков дорог, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на 19:00 закрыты 6 участков дорог: Шемонаиха – граница РФ, К. Кайсенова – Калбатау, Герасимовка – Семей, Таргын – Самарское, граница Абайской области – Шемонаиха, Свинчатка – Кайынды.

"4 января днем на севере, востоке области ожидается сильный снег. На большей части области будут метель и гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с", – предупредили спасатели.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.



Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу