#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Ураган до 32 м/с оставил Жанатас без света и крыш: введен режим ЧС

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:22 Фото: pexels
6 февраля 2026 года на город Жанатас в Жамбылской области обрушился сильнейший ветер. Из-за разбушевавшейся природной стихии в Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает Zakon.kz.

По данным местного акимата, порывы ветра в этот день достигали 32 метров в секунду. В результате удара стихии полностью сорваны кровли трех жилых домов, частично повреждены крыши еще 7 домов, а также пострадали 7 объектов предпринимательства.

Кроме того, на участке протяженностью порядка двух километров отключено электроснабжение.

К счастью, пострадавших нет.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на своей странице в Instagram показал последствия урагана на улицах города.

Он также заявил, что в районе объявлена чрезвычайная ситуация.

По его словам, оценка ущерба продолжается.

"На устранение последствий будут предусмотрены средства, вся необходимая помощь жителям и предпринимателям будет оказана. Ситуация находится под моим личным контролем".Ербол Карашукеев

Ранее устрашающими кадрами в социальных сетях поделились испуганные местные жители. А акимат района призвал жителей не покидать дома без острой необходимости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
К казахстанцам с важным предупреждением о детях обратился Минздрав
17:00, 06 февраля 2026
К казахстанцам с важным предупреждением о детях обратился Минздрав
Жанатас под ударом стихии: жителей города просят не покидать дома
11:51, 06 февраля 2026
Жанатас под ударом стихии: жителей города просят не покидать дома
В Атырауской области объявлен режим ЧС
15:35, 07 апреля 2024
В Атырауской области объявлен режим ЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: