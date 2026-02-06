Ураган до 32 м/с оставил Жанатас без света и крыш: введен режим ЧС

6 февраля 2026 года на город Жанатас в Жамбылской области обрушился сильнейший ветер. Из-за разбушевавшейся природной стихии в Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает Zakon.kz.

По данным местного акимата, порывы ветра в этот день достигали 32 метров в секунду. В результате удара стихии полностью сорваны кровли трех жилых домов, частично повреждены крыши еще 7 домов, а также пострадали 7 объектов предпринимательства.

Кроме того, на участке протяженностью порядка двух километров отключено электроснабжение.

К счастью, пострадавших нет.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на своей странице в Instagram показал последствия урагана на улицах города.

Он также заявил, что в районе объявлена чрезвычайная ситуация.

По его словам, оценка ущерба продолжается.

"На устранение последствий будут предусмотрены средства, вся необходимая помощь жителям и предпринимателям будет оказана. Ситуация находится под моим личным контролем". Ербол Карашукеев

Ранее устрашающими кадрами в социальных сетях поделились испуганные местные жители. А акимат района призвал жителей не покидать дома без острой необходимости.