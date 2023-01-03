Пропавшая в Алматинской области семья из семи человек найдена

Пропавшая в Алматинской области семья из 7-ми человек найдена, сообщает Zakon.kz.

В 20:30 силами группы республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда города Конаева со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории Астрофизического института имени Фесенкова, были обнаружены около 40 автомашин. Количество человек устанавливается, предварительно пострадавших нет.

"Пропавшая семья из 7-ми человек находилась там же. У многих отсутствовало топливо. На данный момент силами спасателей производится дозоправка автомашин и эвакуация людей с машинами в колонне. Вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда следует навстречу по дороге Тургень-Батан-Обсерватория", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось, что 3 января 2023 года в 08:00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 км от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из 7 человек (4 мужчин, 2 женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации МЧС, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте.





"Поиски потерявшихся людей проводились силами Департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, Департамента полиции и волонтеров. В поисках был задействован дрон. Кроме того, на 15:00 было запланировано привлечение воздушного судна, однако ввиду отсутствия погодных условий воздушное судно привлечь не представилось возможным". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Потерявшиеся люди, медленно продвигаясь навстречу поисковой группе, координировали маршрут по спутниковой связи. В 20:30 обе группы встретились. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Отмечается, что пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации МЧС, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте.