В Сарысуском районе Жамбылской области на дорогах застряло 60 автомашин

В акимате Жымбылской области сообщили, что спасательные работы продолжаются, передает Zakon.kz

"На данный момент количество застрявших на дорогах машин составляет 60. Около 300 человек (65 детей) доставили в пункт обогрева в среднюю школу №29. 21 жителю полицейские обеспечили сопровождение. 203 жителя доставлены на железнодорожный вокзал, для поездки на поезде ( 95 - в Тараз, 108 - в Шымкент). В пункте обогрева в настоящее время находятся 30 человек", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram.

Кроме того сообщается, что в настоящее время в центральной районной больнице получают лечение 45 пациентов, среди них тяжелых нет. Больница подключена к генераторам. Подключены отопительные приборы. Предполагается, что работы по восстановлению электросетей начнутся с утра 4 января. Будут задействованы 10 бригад (в т. ч. 5 бригад из г. Тараза).

Также отмечается, что в городе Каратау начаты работы по ремонту кровли 8 многоэтажных домов, зданий КГП «Игілік» и акимата города, пострадавших от сильного ветра. Один из подрядчиков уже приступил к работе. Завтра утром состоится совещание с представителями остальных 6 подрядных организаций.В настоящее время 4 бригады (21 сотрудник, 7 единиц техники) проводят работы по восстановлению электрических сетей по городу Каратау. Котельная «Игілік» работает в штатном режиме. Также проводится работа по чистке улиц города от упавших деревьев и мусора.

"По информации на 03:00 4 января 2023 года в результате сильных штормов было 7 жертв (5 в Таласском районе, 2 в г. Тараз). Центральная больница Сарысуского района подключена к 4 генераторам. Тяжелобольных пациентов нет. В настоящее время в больнице лечат около 40 человек. Детей в больнице перевели в автономное отопление рядом. В родильное отделение для беременных включены специальные отопительные приборы. Восстановление линий электропередач будет проведено вскоре после стабилизации ситуации. Жуалы, Талас, Жамбыл, Байзак, Моинкум, Шу, Кордай, Т. Жилье в Рыскуловском и Меркском районах обеспечено электричеством и теплоэнергией в штатном режиме", - говорится в недавнем сообщении акимата.

Ранее режим ЧС ввели в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области из-за непогоды. Город остался без света и тепла.