В подтопленных районах СКО и ЗКО продолжают эвакуацию

В МЧС РК сообщили, что в Западно-Казахстанской области активно продолжают противопаводковые работы, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, на сегодняшний день они обошли более 1000 дворов 23 дачных обществ, эвакуировали несколько семей и животных.





Вместе с тем силами спасателей уложено более 2000 мешков с инертным материалом.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели продолжают спасательные и эвакуационные работы в подтопленных районах Северо-Казахстанской области.





На 19 апреля службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек.

