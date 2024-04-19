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Законодательство РК

В подтопленных районах СКО и ЗКО продолжают эвакуацию

В подтопленных районах СКО и ЗКО продолжают эвакуацию, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 08:30 Фото: Telegram/qr_tjm
В МЧС РК сообщили, что в Западно-Казахстанской области активно продолжают противопаводковые работы, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, на сегодняшний день они обошли более 1000 дворов 23 дачных обществ, эвакуировали несколько семей и животных.


Вместе с тем силами спасателей уложено более 2000 мешков с инертным материалом.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели продолжают спасательные и эвакуационные работы в подтопленных районах Северо-Казахстанской области.


На 19 апреля службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек.

Елена Вебер
МЧС РК Западно-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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